Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира в предаването „Твоят ден“ мерките, които правителството обмисля във връзка с цените на горивата. По думите му, ситуацията е извънредна и логично е правителството да предложи решения за защита на бизнеса и гражданите.

Мирчев уточни, че от ПП-ДБ принципно не подкрепят таван на цените, който често се смята за грешна мярка от експерти. „Нека видим конкретните предложения на правителството и след това да ги коментираме“, каза той. По отношение на компенсационните механизми Мирчев подчерта, че те не могат да са за всички без критерии, както се е случвало при компенсациите за ток. Възможна мярка според него е намаляването на ДДС върху горивата, но окончателното решение е функция на изпълнителната власт.

„Ще подкрепим всичко разумно, което спира външни шокове в началото, защото иначе рискуваме инфлационна спирала“, добави Мирчев. Той подчерта, че парламентът ще обсъжда предложенията на правителството, след като бъдат внесени официално.

В разговора беше засегната и темата за конфликта в Близкия изток. Мирчев категорично увери, че България не е предприемала никакви военни действия във връзка с операцията на САЩ и Израел в Иран. По неговите думи опасност за страната съществува само по линия на тероризъм и кибератаки, а рискът от директни удари е минимален благодарение на системите на НАТО и модернизацията на противовъздушната отбрана в региона.

Мирчев похвали българските служби за сигурност и военното разузнаване, които според него се справят професионално. Той коментира и съветите за национална сигурност, като уточни, че досега са проведени два такива при премиера, които са били ефективни и са осигурили безопасното извеждане на близо 3000 български граждани от конфликтната зона.

По темата за протестите в транспорта, Мирчев заяви, че блокада засега няма да има, но синдикатите настояват за по-високи заплати и по-добри условия на труд. По думите му, въпросът ще бъде обсъден в рамките на удължителния бюджет, който Народното събрание ще трябва да гласува.

Относно предложението на правосъдния министър за временно изпълняващ функциите главен прокурор, Мирчев изтъкна, че решението за независимата правораздавателна система зависи от гражданите, които ще гласуват на изборите на 19 април. „Единствено с подкрепата на избирателите може да се намерят 160 гласа в парламента, за да се приеме законът за съдебната власт и да се реши проблемът с главния прокурор“, каза той.

Той подчерта, че ГЕРБ и ДПС в момента са „сиамски близнаци“ и че корупционният модел на Борисов и Пеевски трябва да бъде обграден със санитарен кордон, ако обществото реши да го направи. Мирчев заяви, че неговата парламентарна група е готова да бъде инициатор за такъв.

Редактор: Цветина Петкова