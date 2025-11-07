"Внасяме писмено искане министър-председателят и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията с горивата и какъв план имат за излизане от нея". Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Атанас Атанасов от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България". Според него ситуацията с горивата, "Лукойл" и сделката за продажба се усложнява.

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени.

"Американското министерство на финансите обяви, че компанията Гънвор е руска марионетка и няма да направи изключение от санкциите", добави Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Според него това означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да извършва финансови трансакции и това е риск както за пазара на горива, така и за българската рафинерия.

„Гънвор” няма да купи „Лукойл”

Мирчев заяви още, че няма данни дали има 90-дневни запаси и няма данни какви са стъпките, предприети от правителството. Публична тайна е, че част от фирмите не внасят в складовете на държавния резерв нужните запаси от горива, каза депутатът. Според него това е практика, която е продължавала години наред.

"Неприемливо е седмици наред Народното събрание да не получава информация какво се случва. Подал съм знак към Росен Желязков, ако му трябва съдействие, да му помогнем с информацията, която имаме", заяви Николай Денков, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ.

На въпрос дали трябва да бъде назначен особен управител и да бъдат разширени неговите правомощия, Денков посочи, че всичко трябва да бъде подготвено за всякакви варианти.

"Ако на 21 ноември рафинерията няма нов собственик, тя трябва да оперира независимо от руските си собственици и финансовите потоци", обясни той.

Редактор: Габриела Павлова