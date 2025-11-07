Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор” обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл”. Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече Гънвор „марионетка“ на Русия и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.



Президентът Доналд Тръмп беше категоричен, че войната трябва да приключи незабавно, написаха от Американското министерство на финансите в публикация в X.

Заради санкциите срещу "Лукойл": Внасят законопроект за "особения управител" на рафинерията

„Докато Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, Гънвор, никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби”, се казва още в публикацията.



Директорът по корпоративните въпроси в компания, заяви в имейл, цитиран от Ройтерс, че изявлението на Министерството на финансите е „фундаментално погрешно и невярно“ и че Гънвор приветства „възможността да се коригира това явно недоразумение“.



След като през октомври Вашингтон наложи санкции на втората по големина петролна компания в Русия, Лукойл обяви, че е приела офертата на Gunvor да купи чуждестранните ѝ активи, сред които е и рафинерията в Бургас.

Редактор: Габриела Павлова