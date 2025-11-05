Заради санкциите срещу “Лукойл” управляващите ще внесат законопроект за “особения управител” на рафинерията. По думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов става въпрос за промени на правомощията.

Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС

Миналата седмица председателят на енергийната комисия Павела Митова обясни, че сред мерките, които съгласуват със САЩ, са разширяване на правомощията, защото в момента “особеният управител” може да ръководи, но не и да продава.

ЕК ще оцени цялостното въздействие от възможната продажба на собствеността на „Лукойл”

Това е поредното действие на властта след американските санкции срещу руски петролни компании. Вече беше взето решение и за временно спиране на износа на дизел и авиационно гориво от страната ни. През уикенда пък беше потвърдено, че няколко министерства са във връзка с американските служби в търсене на решение или форма на отстъпка от тези санкции.

Редактор: Ивайла Митева