Над 70% от проверените заведения в София на първия учебен ден са били с нарушения, съобщиха от Националната агенция за приходите. Сред установените нарушения са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискален бон, който наподобява касова бележка, както и разминаване между наличната сума в касата и отчетените стойности на фискалното устройство.

При една от проверките, извършена чрез т.нар. „таен клиент“, не е била издадена касова бележка при контролна покупка. Проверките са извършени от служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ като част от контролните действия на НАП.

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Още в първия учебен ден данъчните инспектори са проверили и 120 цветарски магазини и борси в цялата страна. В над 60 от обектите са установени нарушения, като най-често търговците не са издавали касови бележки. В няколко от проверените обекти е липсвало и фискално устройство.

Редактор: Ралица Атанасова