Снимка: gettyimages
-
Полша затвори две летища заради операции на военната авиация
-
Най-малко 20 пострадали по време на руски въздушни удари по редица градове в Украйна
-
Войната в Украйна застрашава морската търговия
-
Проливни дъждове причиниха наводнения в Барселона
-
Ново рязко поскъпване на горивата в Гърция
-
Посланието на Урсула фон дер Лайен от Брюксел: Европа трябва сама да изгради бъдещето си
Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски
Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски.
Средствата трябва да бъдат преведени още утре и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев.
Руска атака с дрон унищожи склад на продуцентската компания, чийто съосновател е Зеленски
Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни