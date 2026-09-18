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Какво се променя за пациентите
Новите договорености между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз вече са факт. От 1 ноември пакетът за пълнолетните пациенти се разширява. Какво още ни се полага, когато влезем в стоматологичния кабинет – темата коментира председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.
Пакетите за пациентите над 18 години и за децата до 18-годишна възраст се изравняват по отношение на броя дейности. Така ще може да се правят по четири безплатни услуги (пломба, вадене на зъб).
Повече дентални дейности по НЗОК: Какво се променя за пациентите от 1 ноември
„Това е изключително важна крачка, защото ние сме длъжни да намерим адекватни начини за финансиране. Пациентите имат нужда имат различни дейности, извън този пакет, затова искаме 5% от бюджета в НЗОК”, обясни той.
„Колегите се опитват да проявят разбиране, защото без нашите пациенти не можем да съществуваме. Ако цените се увеличат, много от тях няма да могат да отговорят на това. Баланс има, но не може да бъде вечно за сметка на зъболекарите”, каза още по темата с инфлацията у нас д-р Миланов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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