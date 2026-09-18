Снимка: Стопкадър
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Очаква се повече информация по темата дадат премиерът, вътрешният министър и председателят на ДАНС
В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела срещу нея.
Малко по-късно през деня повече информация по темата се очаква да дадат министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите Иван Василев и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощРедактор: Ивета Костадинова
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