В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела срещу нея.

Малко по-късно през деня повече информация по темата се очаква да дадат министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите Иван Василев и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощ

Редактор: Ивета Костадинова