Русия обяви днес, че е превзела още две села в Донецка област. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, цитирано от ТАСС, че са били „освободени” Матяшево и Николайполие в източния украински регион, който Москва е обявила за анексиран. Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Това е поредното съобщение на Русия за превзети села в Донецка област - украински регион, от който тя е превзела над 80%. Руските въоръжени сили се намират на по няколко километра от т. нар. градове крепости в Донецка област - Краматорск, Славянск и Дружковка.

Русия премахва граничните зони с окупираните украински територии

Матяшево се намира в Доброполски район, само на няколко километра южно от град Добропиля. През последните дни Русия обяви, че е превзела няколко близки села.

Руски диверсионно-разузнавателни групи проникнаха в района на Добропиля през есента на миналата година. Тогава Русия обаче не успя да развие пробива или да установи трайни позиции в района на този град в западната част на Донецка област.

Николайполие се намира в Дружковската градска община, на няколко километра южно от Дружковка и на няколко западно от Константиновка - град, който Русия обяви, че е превзела, в началото на миналия месец.

Русия обяви превземането на Константиновка на фона на опровержения от Киев

Двете села, обявени от Русия за „освободени”, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Facebook от Генералния щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тази сутрин и цитирана от „Укринформ”.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 234 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Покровското направление, също в Донецка област.

Редактор: Ивета Костадинова