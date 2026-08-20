Сръбските власти благодариха на Русия за изпратения противопожарен самолет „Илюшин Ил-76“, който се включи в борбата с мащабните пожари в страната. Машината на руското Министерство на извънредните ситуации вече е в Сърбия, а най-тежка остава обстановката в района на Делиблатската пясъчница, съобщи агенция „Танюг“.

„В момент, когато нашите пожарникари и спасители вече дни наред се борят с огъня при изключително тежки условия, всяка допълнителна помощ означава повече сили на терен и по-голяма сигурност за гражданите“, заяви началникът на Сектора за извънредни ситуации Лука Чаушич. Той изрази благодарност към Руската федерация за оказаната помощ.

МВнР: България е предложила помощ за потушаване на пожара в Сърбия

Ruski avion Iljušin Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda Rusije, koji će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari u Srbiji, sletio je večeras na aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu. pic.twitter.com/TFB8Wghy1n — Berane online (@beraneonline) August 19, 2026

Руският самолет кацна на летище „Константин Велики“ в Ниш, където беше посрещнат от Чаушич и представители на руското посолство в Сърбия. По информация на сръбското вътрешно министерство машината ще бъде използвана основно за овладяването на пожара в Делиблатската пясъчница.

„Илюшин Ил-76“ може да изхвърли до 42 тона вода при един заход. Операцията ще се извършва в координация с хеликоптерното звено на сръбското МВР.

В Сърбия остават активни няколко пожара. Огънят в района между Велика Каменица, Подвръшка и Велесница край Кладово е бил локализиран в сряда вечерта, след като е обхванал около 1300 хектара, съобщи сръбският вътрешен министър Ивица Дачич.

„Ил-76“ премина през България

Преди да достигне Сърбия, руският противопожарен самолет премина през въздушното пространство на България. Машината навлезе откъм Черно море и продължи в западна посока.

От българското Министерство на външните работи уточниха, че полетът е с хуманитарен характер и е извършен след официално искане от Сърбия във връзка с пожарите. Българските институции са издали необходимите разрешителни по установения ред.

От Министерството на транспорта също потвърдиха пред NOVA, че става дума за самолет, предназначен за гасене на пожари, като България е съдействала за максимално бързото осъществяване на полета.

По информация на МВнР „Ил-76“ е преминал през българското въздушно пространство между 20:14 и 21:05 часа, след което е продължил към Сърбия. Машината ще подпомогне местните екипи в овладяването на пожарите, част от които са в райони сравнително близо до българската граница.

Редактор: Цветина Петкова