Най-малко 17 души бяха убити при руски удари по Киев през изминалата нощ, а още един загина в Киевска област. Само в столицата ранените бяха повече от 40. Някои от ракетите отново удариха цивилни сгради. Повредена е болница, обяви кметът на града. Повечето загинали са в 9-етажен жилищен блок, който беше ударен от ракета. В тяхна памет утрешният ден беше обявен за ден на траур в столицата.

„По време на атаката бяхме в укритието. Има един подземен гараж на 500 метра от блока. Разминахме се с ракетата за 10 минути. Когато се върнахме всичко беше разрушено. Сега чакаме да ни пуснат да влезем, за да можем да си вземем нещата“, разказва Анастасия Ковтун, жителка на ударения блок.

Мащабна акция за пране на пари в Украйна, Зеленски освободи заместник-ръководител на канцеларията си

Русия атакува с балистични ракети. Поразени бяха жилищни сгради, складове, лечебно заведение и училище, а части от Киев останаха без ток. По-рано шестима души загинаха и при руски атаки в Херсонска област.

Заради ударите Полша задейства военната си авиация за защита на въздушното пространство.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски освободи заместник-ръководителя на администрацията си Ирина Мудра. Решението дойде, след като домът ѝ беше претърсен при разследване за предполагаемо пране на пари. Официална причина за уволнението не беше посочена.

Редактор: Дарина Методиева