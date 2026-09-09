Снимка: EPA, Видео: Reuters
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Сред скандиранията на протестиращите бяха „Вие не представлявате народа“
Напрежение и сблъсъци белязаха началото на новата парламентарна сесия в Албания. Протестиращи се събраха пред сградата на парламента в Тирана, където се стигна до физически сблъсъци с полицията.
Около 20 души са били отведени от органите на реда.
Нови протести в Албания заради проекта на сина на Тръмп за застрояване
Protests in #Albania have intensified as demonstrators clashed with police outside parliament over a Kushner-backed luxury resort project.— DD India (@DDIndialive) September 9, 2026
The protests entered their 101st day, with activists accusing the government of corruption and raising concerns about the environmental… pic.twitter.com/ZU3ELBRs4w
Демонстрантите блокираха движението около парламента и посрещнаха част от пристигащите депутати с яйца и домати, хвърлени по автомобилите им. Полицията се намеси, за да освободи достъпа до сградата и да позволи на народните представители да влязат.
🇦🇱 | La Policía de Albania reprimió protestas en Tirana durante el inicio de las sesiones parlamentarias, donde manifestantes rechazaron un megaproyecto turístico de lujo de 4.600 millones de dólares vinculado a Jared Kushner e Ivanka Trump en una reserva ambiental. pic.twitter.com/csenMN7nD4— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 9, 2026
Сред скандиранията на протестиращите бяха „Вие не представлявате народа“, „Рама в затвора“, „Бериша в затвора“ и „Неграмотни депутати“. Впоследствие напрежението прерасна в сблъсъци с полицейските служители.
17 ранени, сред тях и полицаи, на протест в Тирана срещу мегапроект, свързван със семейство Тръмп
TİRAN'DA KİTLESEL PROTESTOLARIN 100. GÜNÜ— Şimdi Devrim Zamanı (@DevrimZamani8) September 8, 2026
Binlerce kişi Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediyor; hükümetini yolsuzluk,oligarşik hakimiyet ve Arnavutluk'un topraklarını, adalarını ve koruma altındaki alanlarını güçlü çıkarların ve milyarderlerin hizmetine sunmakla suçluyor…
Според местни медии сред отведените е и лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай.
Police in Tirana blocked protesters from reaching parliament as rallies against a luxury coastal development linked to Donald Trump’s son-in-law Jared Kushner escalated. The rally coincided with parliament resuming from summer recess and marked the 100th day of demonstrations.… pic.twitter.com/FOgOQKf5jZ— EU Perspectives (@EUPerspectives) September 9, 2026
Демонстрацията се проведе ден след отбелязването на 100 дни от началото на протестите в страната. Напрежението пред парламента се пренесе и в политическия дневен ред. Опозиционните депутати напуснаха пленарната зала и не участваха в последвалите гласувания.Редактор: Цветина Петкова
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