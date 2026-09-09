Сред скандиранията на протестиращите бяха „Вие не представлявате народа“

Напрежение и сблъсъци белязаха началото на новата парламентарна сесия в Албания. Протестиращи се събраха пред сградата на парламента в Тирана, където се стигна до физически сблъсъци с полицията.

Около 20 души са били отведени от органите на реда.

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Демонстрантите блокираха движението около парламента и посрещнаха част от пристигащите депутати с яйца и домати, хвърлени по автомобилите им. Полицията се намеси, за да освободи достъпа до сградата и да позволи на народните представители да влязат.

Сред скандиранията на протестиращите бяха „Вие не представлявате народа“, „Рама в затвора“, „Бериша в затвора“ и „Неграмотни депутати“. Впоследствие напрежението прерасна в сблъсъци с полицейските служители.

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Според местни медии сред отведените е и лидерът на опозиционната партия „Албания става“ Адриатик Лапай.

Демонстрацията се проведе ден след отбелязването на 100 дни от началото на протестите в страната. Напрежението пред парламента се пренесе и в политическия дневен ред. Опозиционните депутати напуснаха пленарната зала и не участваха в последвалите гласувания.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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