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Ярък, незаменим, не умееше да мълчи: Почит към паметта на Йосиф Сърчаджиев
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„Бактерия човекоядец“ в морето: Има ли повод за тревога това лято?
Има арестувани, полицията е използвала сълзотворен газ и водни струи
Сблъсъци между полиция и протестиращи пред парламента на Албания. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни струи за да разпръснат множеството.
Има много арестувани демонстранти, които протестират вече от седмици срещу проект за застрояване на сина на Доналд Тръмп.
Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейството на Тръмп (ВИДЕО)
Правителството твърди, че строежът край Адриатическото крайбрежие ще е ключов за бившата комунистическа държава и ще доведе множество богати туристи. Но природозащитници и критици на премиера Еди Рама се противопоставят и настояват той да си подаде оставката и да бъдат свикани предсрочни избори.Редактор: Цветина Петрова
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