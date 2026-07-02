Сблъсъци между полиция и протестиращи пред парламента на Албания. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни струи за да разпръснат множеството.

Има много арестувани демонстранти, които протестират вече от седмици срещу проект за застрояване на сина на Доналд Тръмп.

Протести и сблъсъци в Албания заради мегапроект, свързван със семейството на Тръмп (ВИДЕО)

Правителството твърди, че строежът край Адриатическото крайбрежие ще е ключов за бившата комунистическа държава и ще доведе множество богати туристи. Но природозащитници и критици на премиера Еди Рама се противопоставят и настояват той да си подаде оставката и да бъдат свикани предсрочни избори.

Редактор: Цветина Петрова