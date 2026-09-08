Крайнодесни активисти влязоха в сблъсъци с английската полиция, след като се опитаха сами да спрат пристигането на няколко лодки с нелегални имигранти в Обединеното кралство. Те блокираха пристанищата в Дувър и Портсмут, където само в неделя над 600 чужденци акостираха.

Разузнавателните служби нямали изпреварваща информация за акциите, затова се стигнало до сблъсъци, както и до опит мигрантите да бъдат спрени още във водата, където имало катери на „Гранична полиция”, които се опитвали да ги спасят.

Мигрантите идват от цяла Африка. Една от лодките пътувала 10 часа със 140 души. Зам.-министърът, който отговаря за полицията, отказа да назове кой стои зад тези акции на изслушване в парламента, но английски медии пишат, че става въпрос за Даниел Томас. Той е бивш сътрудник на крайнодесния активист Томас Робинсън, който стоеше зад най-големите антимигрантски протести. Томас създал платформа в онлайн пространството, в която събира съратници, нарича ги „чести,почтени, бели англичани”, повечето от които са работници, гневни, че мигранти живеят спокойно и уютно в хотели, докато получат документите си.

Повечето политици в парламента осъдиха случая и заяви, че това не е начинът да се справят с мигрантите.

Втора вечер на антиимигрантски протести и безредици в Белфаст

Статистиката показва, че нелегалните мигранти, влизащи през Ламанша, са намалели с 43% през тази година, но 17 000 са влезли от началото на 2026. Дневната миграция е най-ниската от времето на пандемията.

Има подозрения, че крайнодесните активисти може да са част от един по-голям пъзел, който е част от Европа, а именно чрез социалните мрежи да се вдъхновяват млади хора за по-радикални действия.

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