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Според жители на Гьоврен е възможно животното да е женско и да има три или четири малки
Мечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен, след като през последните дни започнала да слиза сред къщите всяка вечер. Животното е заснето и от охранителна камера.
По думите на местни жители появите му вече са почти ежедневни. Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава.
Мечка се разходи по улиците на Карлово (ВИДЕО)
Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има три или четири малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.
Няма данни за пострадали хора. Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки. Основното им притеснение е, че мечката вече навлиза редовно в населеното място и срещата ѝ с човек може да бъде само въпрос на време.Редактор: Цветина Петкова
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