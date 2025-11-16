Мечка тича по улиците на Карлово. Животното е слязло до къщите в северната част на града и е било подплашено от преминаващ автомобил. Камерите на няколко улици заснемат как се разхожда в търсене на храна, а вече има и нанесени щети по дворовете. Хората са сериозно притеснени – страх ги е да излизат, особено след здрач. Още в репортажа на колегата Илиян Велков.

Кадри от охранителни камери показват как мечка се разхожда спокойно край къщите в северната част на Карлово около 20:00 часа вечерта. В един момент побягнала заради приближаващ автомобил. Хората са уплашени, а някои от тях стават свидетели на неочакваната ѝ поява съвсем отблизо.

„Първо си помислих, че е куче, но като я проследих на дълги светлини – карах след нея – и осъзнах, че е мечка“, сподели Инна Дамянова.

Според местните животното слиза в търсене на храна и вече има щети – изядено е гроздето на повечето дворове.

Страхът обаче не е само за реколтата, а за сигурността на хората – особено децата.



Хората споделят и свои наблюдения – забелязали са хранилки и намазани с мед дървета в близост до къщите, което според тях привлича животните. От Държавното горско стопанство уверяват, че са взети мерки – служители дежурят в района, за да прогонят мечката. Местните настояват за по-сериозно присъствие и решение, преди да се случи инцидент.