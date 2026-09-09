Норвегия се сбогува днес с крал Харалд V. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89-годишна възраст след 35 години на трона, започна в Осло и поставя края на 13-дневния национален траур.

Ковчегът на Харалд V потегли от Кралския дворец в 12:00 часа местно време и беше превозен върху артилерийски лафет по централния булевард „Карл Йоханс гате“ до катедралата в Осло. Хиляди норвежци се събраха по маршрута, за да отдадат последна почит на своя дългогодишен държавен глава.

Хиляди изпратиха Харалд V: Ковчегът на норвежкия крал беше откаран в двореца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Погребалната служба започна в 13:00 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. След церемонията ковчегът ще бъде отнесен до крепостта „Акерсхус“, където ще се състои частно погребение.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от цял свят. Сред тях са британският принц Уилям, японският престолонаследник Акишино, испанският крал Фелипе VI и украинският президент Володимир Зеленски.

Днешните церемонии са кулминацията на продължилите близо две седмици прояви на национален траур. Между 1 и 8 септември ковчегът на Харалд V беше изложен в параклиса на Кралския дворец, където повече от 46 000 души отдадоха почит на покойния монарх.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

35 години начело на Норвегия

Харалд V се възкачи на престола през 1991 г. след смъртта на баща си крал Олаф V. Роден на 21 февруари 1937 г., той беше първият норвежки престолонаследник, появил се на бял свят в страната от близо 570 години. Детството му беше белязано от Втората световна война - след нахлуването на нацистка Германия тригодишният Харалд напуска Норвегия с майка си и сестрите си и прекарва част от военните години в Съединените щати.

Почина кралят на Норвегия Харалд V

През 1968 г. бъдещият крал се жени за Соня Харалдсен след деветгодишна борба за правото да сключи брак с жена без аристократичен произход. Сватбата се превръща в един от символите на постепенното отваряне и модернизиране на норвежката монархия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

През десетилетията на трона Харалд V си изгради образ на близък до хората монарх и обединител на нацията. Една от най-запомнящите се негови обществени роли беше след терористичните атаки в Осло и на остров Ютьоя през 2011 г., при които загинаха 77 души. Тогава кралят се превърна в един от символите на националното единство и противопоставянето на страха.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Харалд беше известен и със застъпничеството си за толерантността и приемането на различията. Освен държавник той беше запален ветроходец - участвал е на няколко олимпийски игри и е печелил световна титла в този спорт. В последните години здравословните му проблеми зачестиха, но той отказваше да абдикира, като настояваше, че клетвата му като крал е за цял живот.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Харалд V почина в Университетската болница в Осло на 28 август. След смъртта му престолът беше наследен от 53-годишния му син, който стана крал Хокон VIII. Неговата дъщеря Ингрид Александра вече е престолонаследник на Норвегия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова