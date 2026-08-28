Ковчегът на починалия норвежки крал Харалд V беше откаран от Университетската болница до Кралския дворец в Осло. Хиляди хора се събраха по улиците на норвежката столица, за да изпратят монарха, въпреки проливния дъжд.

Кортежът потегли от параклиса на болницата в 18:44 ч. местно време и премина през централни части на Осло, преди да достигне Кралския дворец около 19:10 ч.

Ковчегът беше придружен от членовете на кралското семейство - новия крал Хокон VIII, кралица Мете-Марит, престолонаследницата Ингрид Александра, кралица Соня, принц Свере Магнус и принцеса Марта Луиз.

Служители на болницата и множество граждани се наредиха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит на Харалд V.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Кралят почина в 06:35 ч. тази сутрин на 89-годишна възраст. През последните дни здравословното му състояние беше сериозно влошено. Той беше приет в болницата на 17 август, а впоследствие от двореца съобщиха, че се лекува с антибиотици заради бактериална инфекция в кръвта.

Hvil i fred hele Norges bestefar, Kong Harald V..

Folkets konge! pic.twitter.com/HwSq0nMSpe — Ronin (@_ItsRonin_) August 28, 2026

Със смъртта на Харалд V престолът автоматично беше наследен от сина му Хокон. На извънредно заседание на Държавния съвет новият монарх обяви, че ще управлява под името крал Хокон VIII и ще запази кралския девиз „Всичко за Норвегия“, използван от баща му, дядо му и прадядо му.

12 timer etter hans bortgang kjøres kisten til kong Harald fra Rikshospitalet til Slottet.



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След възкачването на Хокон VIII на престола 22-годишната му дъщеря Ингрид Александра стана престолонаследница и вече е първа в линията за наследяване на норвежката корона.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

В Норвегия е обявен национален траур, който ще продължи до деня на погребението. Знамената на кралските резиденции, държавните сгради и военните обекти са спуснати наполовина.

Hvil i fred, Kong Harald 🕊️🇳🇴 pic.twitter.com/07dXe3Pdvi — Alvinir (@AlvinIr2) August 28, 2026

До погребението ковчегът на Харалд V ще бъде положен в параклиса на Кралския дворец, където гражданите ще получат възможност да се простят с него. Датите, в които параклисът ще бъде отворен за поклонение, ще бъдат обявени допълнително.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Харалд V ще бъде погребан в Кралския мавзолей в крепостта „Акерсхус“ в Осло. Точната дата на държавното погребение все още не е обявена.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова