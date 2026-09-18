Мадейра е една от най-популярните островни дестинации в Атлантическия океан. Но това има и своите минуси! Масовият туризъм оказва влияние върху природата на острова.

Какво се прави по въпроса? Разказва „Дойче Веле”:

Мадейра се намира в Атлантическия океан, на 1000 км от континентална Португалия. Най-големият му град е Фуншал. Почти всеки посетител попада тук поне веднъж. За мнозина, особено за пътниците на круизи, това е първа среща с острова.

В разгара на сезона сме, а в пристанището има два круизни кораба, превозващи 4000 пътници. Понякога всички пристигат едновременно и се отправят към стария град на Фуншал.

Цветните фасади и боядисаните врати са очарователни, но тесните улички бързо стават претъпкани.

Пазарната зала е популярна сред туристите благодарение на красивите стенописи на входа и в двора. Вътре ще намерите зеленчуци, плодове, риба, но и много високи цени. А понякога се усеща неприятно притъпкано.

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Теренът бързо става стръмен и хълмист. Ако това ви идва в повече, има въжена линия, но бъдете готови да чакате.

Пътуването до живописното хълмисто селце Монте отнема около 15 минути. Щом пристигнете, сте възнаградени с красива гледка към залива на Фуншал. Може да посетите и тропическата градина на двореца Монте, дом на повече от 100 хиляди растителни вида от цял свят. Тези фламинга са много популярни.

Само на кратка разходка е друга популярна атракция – каране на традиционни плетени шейни.

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Обратно във Фуншал е доста пренаселено. Градът има Airbnb-та и краткосрочни квартири. Води ли това до същите жилищни проблеми като в други туристически дестинации?

„Тук във Фуншал не е възможно да се получи лиценз за отдаване под наем в сградите, където живеят местните жители. Това е първата стъпка, за да се осигури спокойствие и тишина на местните”, обяснява Едуардо Хесус, който отговаря за туризма на острова.

Има и още нещо ново. Посетителите трябва да резервират достъп до някои туристически пътеки и дори конкретни часови слотове.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова