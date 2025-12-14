Остров Капри в залива на Неапол е мечтана дестинация за хиляди туристи от цял свят. Неговите тюркуазени води, живописни пейзажи и исторически забележителности привличат посетители, но през лятото островът често е залят от хора. Пешеходни задръствания, претъпкани тесни улички и часове чакане са ежедневие за туристите, а местните жители трудно се справят с наплива.

"Дойче Веле" разказва, че най-истинската магия на Капри може да се усети извън пиковия сезон. През есента островът предлага по-спокойно преживяване.

Една от най-интересните спирки на острова е Ана Капри, където се намира Вилла „Сан Микеле“. Построена през XIX век от шведския лекар и писател Аксел Мунте, вилата впечатлява със своите градини, колекции от антично изкуство и невероятни гледки. След като Мунте я дарява на шведската държава през 1948 г., вилата е отворена за посетители и до днес.

Редактор: Дарина Методиева