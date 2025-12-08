Монако – втората най-малка страна в света. Instagram е пълен с лъскави снимки на луксозни автомобили и мегаяхти под безкрайно слънце. Но колко реална е тази картинка? Екип на „Дойче Веле” провери това:

Монако е само два квадратни километра по площ и дом на 40 000 души. Данъчни облекчения, автомобилни състезания и бляскави знаменитости — с това е известно Монако.

Страната е конституционна монархия. Семейство Грималди управлява тук от XIII век. Легендарното казино „Монте Карло“, едно от най-известните в света, е мястото, където свръхбогатите обичат да показват луксозните си автомобили.

Валентина Де Гаспари живее тук и работи като фотограф, автор и агент по недвижими имоти. „Монако в дъжда е специално. Може да направите необичайни снимки, защото да видите Монако празно е доста необичайно”, казва тя.

Първата точка е пристанището с неговата състезателна писта. Тук се провеждат някои от най-престижните автомобилни състезания в света, като „Гран при на Монако". Пътната артерия се трансформира в състезателна писта. Местата в пристанището обикновено са напълно резервирани по време на събития.

„Да имаш яхта тук е голям символ на статус. Порт Еркюл е невероятно пристанище със зашеметяващи суперяхти и много оживена крайбрежна ивица с барове и ресторанти и красив средиземноморски фон”, разказва Валентина Де Гаспари.

Втората гореща точка е Монако Вил. Старият градски квартал изглежда идеално в социалните мрежи, но колко красив е в реалния живот? Районът се намира на около 15 минути пеша от пристанището — на върха на „Ла Рош“, или Скалата.

Сърцето на стария град е крепостта, която днес е дворец на принца. Основният ѝ камък е положен през 1215 г. и привлича посетители от цял свят.

Кварталът е очарователен с тесните си улички и многото културни забележителности. Холивудската актриса Грейс Кели и принц Рение III празнуват сватбата си в катедралата в римско-византийски стил през 50-те години и са погребани там. Дори в дъжда монументалните сгради на Монако Вил излъчват изключителен чар.

„Ла Тет дьо Шиен"

„Има едно място, което трябва да посетите, когато сте в Монако. Казва се „Ла Тет дьо Шиен“. То не е в Монако, но оттам се открива невероятна гледка към три различни държави — Монако, Италия и Франция”, разказва Валентина Де Гаспари.

Снимките оттук с обичайната мъгла изглеждат невероятно. Скалата от далеч прилича на кучешка глава, откъдето идва и името ѝ. Можете да стигнете почти до края с кола или автобус и да повървите още 15 минути. Оттук се открива невероятна гледка към Монако, дори в дъждовен ден.

Редактор: Ина Григорова