За много млади хора Бетовен, Моцарт и други музиканти са част от друга епоха. Но един млад немски пианист доказва, че класическата музика все още спира дъха.

Разказва „Дойче Веле”:

Луис Филипсон е роден през 2003 г. и е израснал до Дюселдорф. Талантът му е очевиден от ранна възраст. Родителите му качват видеоклип онлайн, който привлича вниманието на бъдещия му учител по музика. Така само на 8 години той започва официално обучение в гимназията „Роберт Шуман” в Дюселдорф.

Той е не само талантлив и харизматичен, но и знае как да използва социалните медии в своя полза.

„Случи се естествено. Първо качвах нормални клипчета, после показах как свиря на пиано и хората реагираха положително. Тогава видях, че имат интерес към моята музика”, казва Луис.

„Забавлявах се, свързвах се с други хора на моята възраст”, разказва Луис Филипсон. Днес има повече от милион последователи в социалните медии и наистина се забавлява, като общува с тях.

Бетовен е един от любимите му композитори. Но какво привлича 23-годишен пианист към музика, написана преди повече от два века?

„Обичам го, защото прави нещо, което не много композитори на неговата възраст са правили - влага цялото си сърце, душа и всичките си емоции в музиката”, казва той.

От интензивността на Бетовен, през лиризма на Шопен и деликатността на Дебюси, Луис се движи без усилия през световете на любимите си композитори. Неговият подход и ентусиазъм привличат новото поколение към класическата музика, без да губят старото.

В замъка Шверин в Северна Германия публиката е по-възрастна от обичайната му фенбаза, но Луис ги пленява наравно с младите.

Луис свири предимно по слух. Научил се е да свири на пиано много преди да се научи да чете ноти. Вместо да разчита на печатни партитури, използва Ipad, но самата музика не идва от екрана. Идва от ума му, инстинктите му и най-вече от сърцето му.

От концертни зали до социални медии – той печели публика от всички възрасти.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Ина Григорова