Русия обяви режисьора Андрей Звягинцев за „чуждестранен агент“. Той е включен в регистъра на чуждестранните агенти, става ясно от данни, публикувани на сайта на Министерството на правосъдието на Руската Федерация. Като мотив за решението си ведомството посочва, че Звягинцев е участвал в създаването на материали за чуждестранни агенти и организации, чиято дейност е обявена за нежелана в Русия. Тези материали са били предназначени за неограничен кръг от хора.



Министерството съобщи още, че режисьорът „е разпространявал недостоверна информация за решенията, вземани от органите на публичната власт на Руската федерация, и за провежданата от тях политика“, както и че „е взаимодействал с чуждестранни агенти и живее извън границите на Руската федерация“.

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Андрей Звягинцев емигрира във Франция след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. През май т.г. новият филм на режисьора - политическият трилър „Минотавър“, спечели Голямата награда (Grand Prix) на кинофестивала в Кан.

Преди два дни Франция номинира „Минотавър“ за наградата „Оскар“ в категорията „Най-добър международен филм“. „Минотавър“ е копродукция между Франция, Латвия и Германия, а снимките протекоха в Рига. Тъй като филмът е финансиран и продуциран предимно от френска страна, именно Франция го издига като своето официално предложение за наградите „Оскар“.

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Приемайки наградата в Кан, Звягинцев излезе с антивоенно послание: „Милиони хора от двете страни на линията на съприкосновение в момента мечтаят само за едно: най-накрая да спрат безбройните убийства на хора. И единственият човек, който може да спре тази месомелачка, сте Вие, господин президент на Руската федерация. Спрете вече това клане. Целият свят чака това“, каза Звягинцев. Залата посрещна думите му с аплодисменти.

Редактор: Станимира Шикова