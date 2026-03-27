Документалният филм “Господин Никой срещу Путин” беше забранен в Русия, след като по-рано този месец спечели награда “Оскар”.

Решението е взето от съд в Челябинск, който е постановил, че лентата създава негативно отношение към т.нар. „специална военна операция“ и към руското правителство.

„Спрете всички войни“: „Господин Никой срещу Путин“ спечели „Оскар“ за най-добър документален филм

Филмът проследява разпространението на военна пропаганда в руските училища след началото на инвазията в Украйна. Кадрите са заснети от преподавателя Павел Таланкин в училище в Челябинска област.

В продукцията се показва как участници във военните действия посещават учебни заведения и разказват на учениците за опита си на фронта. Разказана е и историята на бивш ученик на Таланкин, който се записва като доброволец и загива по време на бойните действия.

Освен с отличието от „Оскарите“, филмът беше награден и на Британските филмови награди БАФТА, както и на престижния Сънданс.

