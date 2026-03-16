Проектът „Господин Никой срещу Путин“ спечели наградата за най-добър документален пълнометражен филм.

Филмът разказва за руски учител, който тайно документира как неговото училище се превръща в център за набиране на военнослужещи по време на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

В речта си при приемането на „Оскар“ режисьорът Дейвид Боренстийн заяви, че документалният филм е за „това как губиш страната си“.

Шон Пен спечели трети „Оскар“, но не присъства на церемонията заради Украйна

„Губиш я чрез малки, на пръв поглед незначителни актове на съучастие“, каза Боренстийн.

Учителят Павел Таланкин също се качи на сцената и се обърна към публиката на руски език, като думите му бяха превеждани едновременно. „В продължение на четири години гледаме към небето за падащи звезди, за да си пожелаем нещо много важно. Но има държави, в които вместо тях има падащи бомби и летящи дронове. В името на нашето бъдеще, в името на всички наши деца - спрете всички тези войни сега“, каза той.

