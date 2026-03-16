Шон Пен спечели награда „Оскар“ за най-добър актьор в поддържаща роля за филма „Битка след битка“. Това е третата награда за него. Преди това той печели за най-добър актьор през 2004 г. за „Реката на тайните“ и през 2009 г. за „Милк“.

Тази година той победи Джейкъб Елорди за „Франкенщайн“, Делрой Линдо за „Грешници“, Стелан Скарсгард за „Сантиментална стойност“ и своя колега в „Битка след битка“ Бенисио дел Торо.

Шон Пен не беше в Лос Анджелис, за да получи наградата, като това не се случва за пръв път.

Шон Пен си татуира украинския герб

Според The New York Times планът му е бил по същото време да посети Украйна. Пен прекарва значително време в страната след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., когато засне документален филм за войната.

Същата година той подари един от своите „Оскари“ на украинския президент Володимир Зеленски.

„Шон Пен не можа да бъде тук тази вечер, затова аз приемам тази награда от негово име“, каза Киърън Кълкин, носителят на наградата от миналата година, който връчи отличието.

