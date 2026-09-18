През последния грипен сезон половината от всички диагностицирани с грип са били деца, а една трета от тях са хоспитализирани. Как могат да помогнат ваксините и кога е най-подходящият момент за тях?

Доц. Снежина Лазова, педиатър и детски пулмолог, каза в предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS, че децата често боледуват от респираторни инфекции и съответно не са подминати от грипа. „Важно е родителите да знаят, че грипът не е поредният респираторен вирус с хрема и кашлица. Това е тежко вирусно заболяване, което може сериозно да компрометира нашия организъм и да доведе до усложнения, особено при деца до 5-годишна възраст и като общо при детската възраст. Пневмонии, усложнения, хоспитализации, всичко това ефективно може да бъде предотвратено с поставянето на сезонна противогрипна ваксина“, посочи тя.

По думите ѝ стартира национална програма за ваксинация, която изисква активно участие от страна на родителите и инициатива от тяхна страна. Те трябва да се свържат с личния лекар на тяхното дете до края на септември, за да изявят желание за включване в национална програма, уточни доц. Лазова.

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„Обхватът, обаче, не включва всички деца. Сега програмата стартира за всички деца до 7-годишна възраст, а за децата до 17 – само за тези, които имат придружаващи хронични заболявания. Но разбира се, това не изключва възможността и всички останали деца да се възползват от противогрипната ваксина. В аптечната мрежа тя ще бъде със свободен достъп, така че всеки, който е решил, че иска да защити детето си от грип, има тази възможност“, обясни пулмологът.

Според нея прави впечатление, че в последните години нараства интересът към сезонната противогрипна ваксина, особено след навлизането на пазара на назалната ѝ форма.

„Последните два сезона доста родители приложиха при своите деца. Проблемът беше в набавянето на достатъчно дози противогрипни ваксини. Имаше родители, които не успяха да закупят, въпреки че имаха такова желание“, каза доц. Лазова. Тя уточни, че противогрипната ваксина предпазва от тежката респираторна инфекция, но не гарантира „зима без сополи и кашлица“. Сега, есента, е моментът за имунизация, защото обичайно грипът в България стартира през декември, посъветва педиатърът.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова