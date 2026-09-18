В Хърватия до днес са регистрирани 15 случая на западнонилска треска, а десет души са с по-тежка форма на заболяването и са хоспитализирани. Не е регистриран нито един смъртен случай, а пет от лицата не са имали симптоми на заболяването.

На 4 септември Хърватският институт за обществено здраве съобщи за 10 случая на заразяване, от които са били хоспитализирани шест лица, а четири случая са били асимптоматични. Оттогава са регистрирани още пет заболели, а броят на хоспитализираните е нараснал от шест на десет.

Всички лица, които са развили симптоми, имат невроинвазивна форма на заболяването, тоест засягане на централната нервна система, което може да включва менингит, енцефалит или други по-тежки неврологични форми.

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Повечето от заболелите са мъже и в по-напреднала възраст, което според Хърватския институт за обществено здраве е обичайно за тази инфекция. Институтът не е предоставил по-точна възрастова и полова структура поради защита на личните данни на пациентите.

Всичките пет асимптоматични инфекции са открити сред доброволни кръводарители. Чрез тяхното тестване подобни инфекции могат да бъдат открити и при лица, които нямат никакви симптоми, а изследването се извършва с цел защита на получателите на кръвни продукти.

Досега инфекции са докладвани на територията на град Загреб, както и в Загребска, Крапинско-Загорска, Осиечко-Баранска и Копривнишко-Крижевска области.

Въпреки нарастването на броя на заразените, Хърватският институт за обществено здраве все още оценява епидемиологичната ситуация като обичайна за това време от годината и подчертава силно изразената сезонна променливост на инфекциите със западнонилския вирус.

Редактор: Цветина Петрова