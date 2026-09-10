Трима души в Нидерландия са починали през последните седмици вследствие на инфекция с вируса Западен Нил. Това съобщи нидерландският институт за обществено здраве RIVM на фона на увеличаващия се брой случаи на заболяването в Европа.

Броят на потвърдените инфекции в страната вече е достигнал 18. По данни на института са регистрирани и още два смъртни случая сред пациенти, лекувани в нидерландски болници.

Миналия месец RIVM съобщи за първия смъртен случай от вируса в страната, след като седмица по-рано беше установена първата инфекция, придобита на територията на Нидерландия от 2020 г. насам.

Вирусът Западен Нил се предава основно чрез ухапвания от заразени комари. Според Световната здравна организация при около един на всеки 150 заразени инфекцията може да доведе до тежко заболяване.

От СЗО предупреждават, че повишаването на температурите създава по-благоприятни условия за разпространението на комарите, като им осигурява по-дълъг сезон и възможност да се разпространяват на по-големи територии.

Увеличение на случаите на вируса Западен Нил се наблюдава и в други европейски държави, сред които Гърция и Италия.

Климатичните промени разширяват заплахата от опасни инфекции в Европа

Гръцките здравни власти са регистрирали 34 нови случая през последната седмица и предупредиха за необичайно интензивното му разпространение в област Атика, където се намира и Атина.

С новите инфекции броят на случаите на местно предаване от началото на годината достигна 324, съобщи Националната организация за обществено здраве на Гърция (EODY) в седмичния си бюлетин. Починали са 30 души, заразени с вируса, като всички те са били на възраст над 65 години.

От регистрираните до 9 септември случаи 217 пациенти са развили неврологични усложнения, включително енцефалит или менингит, а при 107 души симптомите са били по-леки.

Заразени са установени в 73 общини в общо 22 регионални единици. Според EODY броят на случаите в Атика през тази година е особено висок в сравнение с предходни години.

Властите са определили като високорискови и няколко общини, в които до момента не са регистрирани случаи при хора.

EODY предупреди, че се очакват нови случаи както в вече засегнатите, така и в други райони на страната. Организацията призова хората в цяла Гърция да вземат предпазни мерки срещу ухапвания от комари.

Редактор: Габриела Павлова