Национален тест на системата BG-Alert ще бъде проведен днес между 11 и 11:30 ч. С него се цели да бъде проверено дали всичките ѝ компоненти функционират. Ще бъдат задействани и сирените от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.

Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert

За да получите съобщение от BG-Alert на телефона си, е необходимо каналът за тестови сигнали да е активиран.

От МВР уточняват, че по време на проверката не трябва да предприемаме никакви действия.

Редактор: Габриела Павлова