Снимка: МВР
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Това ще се случи в 11.00 ч.
Национален тест на системата BG-Alert ще бъде проведен днес между 11 и 11:30 ч. С него се цели да бъде проверено дали всичките ѝ компоненти функционират. Ще бъдат задействани и сирените от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert
За да получите съобщение от BG-Alert на телефона си, е необходимо каналът за тестови сигнали да е активиран.
От МВР уточняват, че по време на проверката не трябва да предприемаме никакви действия.Редактор: Габриела Павлова
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