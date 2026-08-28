Кралят на Норвегия Харалд V е починал на 89-годишна възраст, съобщиха от норвежкия кралски двор.

Монархът беше приет в болница на 17 август заради бактериална инфекция в кръвта. Впоследствие състоянието му се влоши и от кралския двор го определиха като „много сериозно“.

Норвежкият крал Харалд V е в изключително тежко състояние

Харалд V беше начело на норвежката монархия от 1991 г. Той беше най-възрастният жив монарх в Европа. След смъртта му Норвегия навлиза в период на национален траур. Очаква се престолонаследникът принц Хокон да поеме трона като нов крал на страната.

През последните години здравословното му състояние беше причина за редица хоспитализации. Въпреки напредналата си възраст кралят многократно заявяваше, че не възнамерява да абдикира, като подчертаваше, че клетвата му като монарх е за цял живот.

► Биография

Харалд V е роден на 21 февруари 1937 г. в Скаугум, близо до Осло. Той е третото дете и единствен син на крал Олаф V и принцеса Марта Шведска.

Прекарва част от детството си в Съединените щати по време на Втората световна война, след като норвежкото кралско семейство напуска страната заради германската окупация. След края на войната семейството се завръща в Норвегия.

Харалд получава военно образование и служи в норвежките въоръжени сили. По-късно изучава история, политика и икономика в Университета на Осло, а след това продължава образованието си в Balliol College в Оксфорд.

През 1957 г., след смъртта на дядо си - крал Хокон VII, баща му Олаф V се възкачва на трона, а Харалд става престолонаследник.

През 1968 г. Харалд се жени за Соня Харалдсен. Двамата имат две деца - принцеса Марта Луиз и престолонаследника принц Хокон.

Харалд става крал на Норвегия на 17 януари 1991 г. след смъртта на баща си Олаф V. Въпреки че Норвегия е конституционна монархия и политическата власт е в ръцете на избраните институции, кралят изпълнява важна представителна и обединяваща роля.

По време на управлението си Харалд V се превръща в една от най-разпознаваемите фигури в региона. Той е известен със своята близост до норвежкото общество и с публичните си изказвания в подкрепа на многообразието и равенството.

Кралят има дългогодишна страст към спорта. Като млад участва в състезания по ветроходство и представлява Норвегия на три Олимпийски игри. През 1964 г. участва на Олимпиадата в Токио, а по-късно се състезава и на Игрите в Мексико през 1968 г. и Мюнхен през 1972 г.

През последните години Харалд V се бореше с редица здравословни проблеми и няколко пъти е приеман в болница. През 2024 г. той заяви, че възнамерява да намали броя на официалните си ангажименти заради възрастта си. Кралят обаче категорично отхвърли възможността да абдикира.

Харалд V остана на трона повече от 35 години и беше най-възрастният жив монарх в Европа.

Редактор: Иван Иванов