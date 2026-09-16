Сръбският президент Александър Вучич критикува присъдите срещу четиримата лидери на АОК, които бяха произнесени днес. По думите му те не обхващат престъпления срещу човечеството и че съдът не се е занимавал с целта на АОК да се бори за независимостта на Косово от Сърбия, нито с отвличанията, убийствата и изчезванията на сърби.

Вучич заяви, че съдебният състав не е установил подозрения за съществуването на широко разпространено или систематично нападение срещу цивилното население. „Това е важно, защото те не искаха, както (и) съдът на т. нар. Косово, да подкопават доверието в АОК или т. нар. Армия за освобождение на Косово и не искаха да навлизат в същността на въпроса за формирането на самите сили за отделяне на Косово от Република Сърбия и Съюзна република Югославия по това време“, заяви Вучич.

25 години затвор за Хашим Тачи (СНИМКИ)

Както добави той, обвинителният акт е имал 10 обвинения, а престъпления срещу човечеството са включени в шест от тях. „По всичките шест обвинения (за престъпления срещу човечеството), а именно: преследване, лишаване от свобода, други нечовешки действия, изтезания, убийство, насилствено изчезване на лице (...) вината не е установена“, каза той. Вучич припомни, че четиримата са осъдени за военни престъпления, които са в четири обвинения, а именно незаконно лишаване от свобода или произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и убийство.

Вучич заяви, че първоинстанционната присъда не обхваща престъпления срещу човечеството, че всичките шест обвинения са отхвърлени и че не са включени всички престъпления срещу сърби след 20 юни 1999 г.

Сръбският президент Александър Вучич допълни, че запазването на мира и стабилността е от решаващо значение за Сърбия и че няма нищо по-важно от това. „Вярвам, че фактът, че емоциите са толкова силни, както след 27, така и след 30 години конфликт в бивша Югославия, показва, че е извършена много несправедливост, но също така, че всички ние заедно не бяхме достатъчно подготвени да се изправим пред грешките си и престъпленията, извършени в наше име, но вярвам, че решението в бъдеще със сигурност се крие в разговора, по-голямото разбирателство и диалога с всички“, каза Вучич.

Произнасят присъдата на бившия президент на Косово Хашим Тачи

Специализираната камара за Косово в Хага осъди днес четирима бивши лидери на АОК за военни престъпления. В съответствие с индивидуалната им отговорност за извършването и подпомагането на тези престъпления, извършени по време на войната в Косово (1998-1999 г.), бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели – 18 години затвор, а Реджеп Селими – 13 години затвор.

В Косово и Албания присъдите бяха определени като несправедливи и бяха издигнати искания за отмяната им в хода на обжалването им на втора инстанция.

Редактор: Станимира Шикова