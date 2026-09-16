Беларус се съгласи да освободи още 25 затворници след нов кръг от преговори със Съединените щати. Договореността е постигната след среща в Минск между президента Александър Лукашенко и специалния американски пратеник за Беларус Джон Коул. В замяна Вашингтон ще облекчи част от санкциите срещу страната.

Според Коул САЩ ще премахнат ограниченията срещу две беларуски компании - „Лакокраска“ и „Беллесбумпром“. Американският представител определи постигнатото като част от продължаващ процес между Вашингтон и Минск.

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Новото освобождаване е резултат от продължителните преговори, при които американската страна настоява за пускането на хора, определяни от правозащитници като политически затворници. Срещу това Вашингтон постепенно смекчава част от санкционния режим срещу Беларус.

При предишното посещение на Коул в Минск през март бяха освободени 250 души. От началото на преговорите американският пратеник е успял да договори освобождаването на стотици задържани.

Сред освободените сега са журналистът Андрей Александров, съпругата му Ирина Злобина и Людмила Чекина, ръководител на независимата медия TUT.BY. Те са пристигнали в Литва, съобщи намиращата се в изгнание беларуска опозиционна лидерка Светлана Тихановска.

Коул заяви, че разговорите с Минск ще продължат, като целта е да бъдат решени оставащите спорни въпроси и да се стигне до освобождаването на още хора и допълнително смекчаване на санкциите.

„Ще продължим да подобряваме отношенията между САЩ и Беларус и работим за освобождаването на още хора в съвсем близко бъдеще. Не сме приключили!“, написа американският пратеник.

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Въпреки поредицата от освобождавания правозащитната организация „Вясна“, която е забранена в Беларус, твърди, че в страната все още има над 900 политически затворници. Сред обвиненията срещу задържани са „екстремистка дейност“, заговор за завземане на властта, подбуждане към омраза и обида на президента.

Самият Лукашенко отхвърля определението „политически затворници“ за тези хора. Той оспорва и твърденията на правозащитници и представители на опозицията, че властите задържат нови хора на мястото на освободените.

Тихановска приветства усилията за освобождаване на задържаните, но предупреди, че те не трябва да бъдат възприемани като доказателство за политическа промяна в Беларус.

„Трябва да използваме всяка възможност да спасяваме живота на хора. Не бива обаче да бъркаме освобождаването на затворници с политическа промяна“, заяви тя пред Reuters.

По думите ѝ целта трябва да бъде освобождаването на всички политически затворници, без процесът да води до легитимиране на управлението на Лукашенко.

Ден преди новото освобождаване експерти на ООН съобщиха, че са установили системни нарушения на международните задължения за защита на човешките права в беларуската съдебна система. Сред посочените практики са произволни арести, изтезания, ограничаване на правните гаранции и закрити съдебни процеси.

Редактор: Цветина Петкова