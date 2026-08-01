Латвия е затворила границата си с Беларус, съобщи вътрешният министър Янис Домбрава. В публикация в Х той посочи, че причините за затварянето са "технически" и призова пътуващите да използват алтернативни маршрути.

Балони с цигари навлязоха от Беларус във Вилнюс. Литва затвори границата (СНИМКИ)

Латвия затвори граничния пункт "Силене" с Беларус през 2023 г. заради миграционен натиск, за който от Рига твърди, че е бил организиран от Минск. Оттогава "Патерниеки" е единственият действащ граничен пункт между двете страни.

Редактор: Цветина Петрова