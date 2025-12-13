Снимка: iStock
Помилваните са от различни страни и са били осъдени за шпионаж, тероризъм и екстремизъм
Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123 затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат от Беларус, широко използван в селското стопанство за подхранване на различни култури.
В текста се посочва, че помилваните са от няколко страни и са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм.
Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.
Освобождаването на Колесникова бе потвърдено и от независимата медия "Зеркало", която цитира сестра ѝ Татяна Хомич, че е разговаряла с нея по телефона.
До сделката се стига след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, отбеляза посолството на САЩ в съседна Литва.Редактор: Цветина Петкова
