Беларуският президент Александър Лукашенко помилва днес 123 затворници в замяна на отменянето на американските санкции срещу калиевия карбонат от Беларус, широко използван в селското стопанство за подхранване на различни култури.

В текста се посочва, че помилваните са от няколко страни и са били осъдени за различни престъпления, включително шпионаж, тероризъм и екстремизъм.

Светлана Тихановска получи награда за мир

Сред освободените са основателят на правозащитната група "Вясна" и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-известните беларуски опозиционери - Мария Колесникова и Виктор Бабарико, потвърди посолството на САЩ във Вилнюс.

Освобождаването на Колесникова бе потвърдено и от независимата медия "Зеркало", която цитира сестра ѝ Татяна Хомич, че е разговаряла с нея по телефона.

До сделката се стига след двудневни преговори между Лукашенко и пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Джон Коул, отбеляза посолството на САЩ в съседна Литва.

