За първи път се случва на речта на председателя на ЕК за състоянието на Съюза да има премиер на държава извън ЕС. Това обясни в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.

„Сътрудничеството с Канада е важно и тепърва ще бъде развито”, смята той. В коментара си посочи, че вече се говори за много засилено сътрудничество и за това Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз.

Вече влезлите в сила споразумения за свободна търговия и сътрудничество с Канада се оценяват като много успешни от голяма част от европейските депутати и институции.

Като друг акцент посочи инициативата за транспортен коридор с Кавказ, което да увеличи търговския обем между ЕС и Централна Азия. „Това ще бъде допълнително разгледано на среща на високо равнище, организирана съвместно с министър-председателя на България. Това е интересна инициатива, която поставя България като една от водещите страни в тази транспортна свързаност”, обясни Стойчев.

Подробностите се очакват.

Урсула фон дер Лайен: Ще свикаме среща с Радев за нов коридор за връзка на Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

„Много от инициативите, които са анонсирани от председателката на ЕК, са по-скоро като политически инициативи, които получават конкретни проявления, когато излязат предложенията на Комисията. Така че с интерес ще очакваме какво точно ще включва подобна инициатива”, каза той.

„Очаква се да се съберат обществени и съответно частни ресурси в размер на 12 милиарда евро за реализирането на този коридор. С интерес ще очакваме развитието по тази тема”, каза Стойчев.

Според Стойчев влизането на България в еврозоната е важно за страната ни и ни поставя в центъра на вземането на решения. Той посочи и речта на председателя на ЕНП, където беше подчертана значимостта на еврото за интеграцията.

„Това беше казано в контекста на необходимостта от създаване на подобен съюз за засилване на отбранителните способности на ЕС”, обясни Стойчев. „В речта на Урсула фон дер Лайен също беше подчертано за този Съвет за реагиране на външни заплахи, който да включва и държави извън ЕС, като Канада, Украйна, Обединеното кралство, Норвегия”, каза Стойчев.

По темата Украйна, според него, няма промяна в нагласите.

„Единството е по отношение на това, че на Украйна трябва да бъде дадена помощ и че противодействието на агресивните действия на Русия е от жизнен интерес за сигурността на Европейския съюз”, каза той. Остават дебатите как трябва да бъде финансирана помощта.

По отношение на изкуствения интелект Европейският съюз иска да не изостава. „Предвижда се да има различни инициативи на европейско ниво, които да подпомогнат развитието на изкуствения интелект и в рамките на ЕС. Урсула фон дер Лайен споменава и за срещи, които ще се организират с различни европейски фирми, които развиват изкуствения интелект, за да може да се повиши и конкурентоспособността в това отношение. Също така сътрудничество с Канада и с Обединеното кралство”, каза Стойчев.

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Редактор: Ина Григорова