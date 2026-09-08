Хиляди германци излязоха на протест след силното представяне на „Алтернатива за Германия“ на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Два дни след вота остава неясно дали крайнодясната партия ще успее да намери необходимата подкрепа, за да състави регионално правителство.

Пред Бранденбургската врата в Берлин протестиращи се събраха с плакати „Фашизмът не е алтернатива“ и „Стига расизъм и орязване на социалните права“. Демонстрантите настояха останалите политически сили да запазят т.нар. санитарен кордон около АзГ и да не допускат партията до властта.

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„Това е урок за всички демократични партии. Ясно е, че политическата изолация на „Алтернатива за Германия“ трябва да остане. Но към нейните избиратели вратата трябва да бъде отворена. Трябва да разговаряме с тях“, заяви директорът на организацията „Кампакт“ Кристоф Баутц.

Резултатът предизвика тревога и сред мигрантските общности. Обединението на мигрантските организации в Източна Германия предупреди за риск от засилване на расистките нагласи и за усещане за несигурност сред част от живеещите в провинцията чужденци.

Хиляди протестираха в Берлин срещу „Алтернатива за Германия“ след победата ѝ в Саксония-Анхалт (ВИДЕО)

„Има хора в нашите общности, които казват, че вече са си стегнали багажа и имат конкретни планове да напуснат Саксония-Анхалт. Други обаче заявяват точно обратното – че ще останат и ще се борят за демокрацията и за една отворена към света провинция“, каза Ундра Дреслер, която е ръководител на мрежата на мигрантските организации в Саксония-Анхалт.

Притеснения има и сред представители на германската индустрия и икономисти, според които евентуално участие на АзГ във властта може да се отрази негативно върху инвестиционния климат и икономическото развитие на региона.

Поддръжниците на партията обаче виждат изборния резултат като шанс за промяна. „Последните няколко години показаха, че нещата не вървят напред, а се влошават. Когато нещо не работи, трябва да се опита нещо различно“, заяви привърженик на АзГ.

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Политическата неизвестност остава. „Алтернатива за Германия“ е само на няколко гласа от пълно мнозинство, а основният въпрос е дали партията ще успее да привлече подкрепа от депутати на други формации.

Вотът в Саксония-Анхалт се следи внимателно и извън Германия, тъй като може да се превърне в показател за това докъде достига подкрепата за крайната десница в страната и дали АзГ ще успее да затвърди позициите си и в други германски провинции.