Германските правосъдни власти издадоха заповед към крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да напусне главната си централа през следващата година.

По този начин отсъдиха в полза на собственика на помещението, който е в съдебен спор с главната опозиционна сила в страната.

Временно е отменено класифицирането на „Алтернатива за Германия“ като „дясно екстремистка“

Окръжният съд в Берлин отсъди в полза на австрийския притежател на сградата, който е помолил политическата формация да я напусне, преценявайки че АзГ е нарушила условията на договора за наем по време на вечерта след местните избори през февруари тази година. Тогава партията е отпразнува рекордния си резултат.

Редактор: Цветина Петкова