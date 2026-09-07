Историческа победа за крайната десница на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт. „Алтернатива за Германия“ печели малко под 44% от гласовете, но не успя да постигне абсолютно мнозинство.

Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц получава 17,2%, което отразява дълбоката непопулярност на управляващата коалиция.

Три леви партии – „Левите“, „Зелените“ и Социалдемократическата – получават по около 9% от гласовете. Популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ също премина 5-процентния праг и ще влезе в регионалния парламент.

„Алтернатива за Германия“ печели убедително изборите в Саксония-Анхалт, но не е ясно дали ще има абсолютно мнозинство

„Алтернатива за Германия“ вече е най-популярната партия на национално ниво и се стреми да си осигури подкрепа за прокарването на програмата си, която включва строги ограничения на имиграцията, възстановяване на връзките с Русия и съкращаване на подкрепата за Украйна.

Ако партията поеме властта, това ще бъде първият подобен случай след края на Втората световна война, когато партия, чиято регионална организация е определена от службата за защита на Конституцията като доказано дясноекстремистка, управлява на ниво федерална провинция.

► Как би могло да се сформира правителство

Единият пример е „Алтернатива за Германия” да бъде подкрепена от партията на Сара Вагенкнехт. Те имат общи позиции за санкциите срещу Русия, но пък имат различия по отношение на образованието и икономиката.

Другият вариант е управление на 5 партии, което няма да бъде лесно, а третият варант е правителства на малцинствата.

► Програмата на „Алтернатива за Германия”

„Алтернатива за Германия” настоява в часовете по история учениците да се концентрират върху 19. век и да се отделя по-малко внимание на престъпленията на националсоциализма през 20 век. От партията се застъпват за премахване на задължителното посещение на училище, така че родителите да могат да обучават децата си вкъщи.

За културата смятат, че за антигерманско изкуство повече няма да има пари, а само ще се отделят средства за изкуство, което допринася за германската идентичност.

Според „Алтернатива за Германия” мигрантите трябва да бъдат задължени да полагат обществено полезен труд, а който откаже, ще бъде лишен от помощи.

► Кой е Урих Зигмунт

Той е роден през 1990 г. в малко градче край Елба. В училище правел впечатление най-вече с външността си и бил любимец на учителите. Въпреки това хора, които го познават, казват, че той умее да се представя по-добре отколкото в действителност са възможностите му.

Едва 18-годишен се присъединява към Християндемократическият съюз. През 2014 г. се присъединява към „Алтернатива за Германия”, когато по време на пандемията започва да качва в TikTok, обявявайки се против мерките.

Предстоят избори в Берлин и Предна Померяния. Прогнозите сочат, че „Алтернатива за Германия” има преднина.

Германия е федерация, тоест има 16 федерални провинции, а всяка една провинция си има собствен парламент и министерства. Германия се управлява централно от Берлин, но голяма тежест имат и регионалните премиери.

► Александър Андреев: Победата на „Алтернатива за Германия“ е политическо земетресение, отгласите ще се усетят в цялата страна

„Победата на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт е политическо земетресение, чиито последици ще се усещат и в други части на страната". Това коментира журналистът и дългогодишен ръководител на българската редакция на „Дойче веле“ Александър Андреев в ефира на „Здравей, България“.

По думите му резултатът е бил очакван. Големият въпрос преди изборите бил дали партията ще успее да спечели абсолютно мнозинство.

„Случи се политическо земетресение. Означава, че Германия сменя лицето си, но тепърва трябва да видим какви са щетите от земетресението и доколко Германия наистина ще се промени“, заяви Андреев.

Според него възможностите за управление на „Алтернатива за Германия“ са ограничени, тъй като останалите партии поддържат санитарен кордон около крайнодясната формация. Теоретично партията би могла да потърси подкрепа от крайнолявата популистка партия на Сара Вагенкнехт, но Андреев определи подобен сценарий като малко вероятен.

При невъзможност да бъде сформирано правителство не е изключен и вариантът за нови избори в провинцията.

Андреев посочи, че резултатът в Саксония-Анхалт може да има отражение и върху предстоящите избори в други германски провинции, включително Мекленбург-Предна Померания и Берлин.

Той отбеляза, че в Берлин в момента води Лявата партия, чиято кандидатка за кметския пост е Елифе Кайрем.

По отношение на крайните предложения на „Алтернатива за Германия“, включително т.нар. „ремиграция“ и депортация на чужденци, Андреев подчерта, че реалното им прилагане на регионално ниво би било изключително трудно.

Той даде и друг пример – провинцията има сериозна нужда от чуждестранни работници. По думите му всеки пети лекар там е чужденец. „Ако те започнат да гонят чуждестранните мигранти, работници и специалисти, първо ще си имат ядове с Берлин и второ, тяхната собствена икономика ще закъса“, посочи Андреев.

Причината е и демографската ситуация в провинцията. Саксония-Анхалт е сред германските региони с най-застаряващо население, което допълнително увеличава нуждата от работна ръка отвън.

Според Андреев зад резултата стоят множество натрупани проблеми – демографска криза, икономически трудности, недоволство от централната власт и миграционната политика. Той подчерта и нарастващото усещане за разделение между Източна и Западна Германия. „За първи път от 35 години насам отново има конфликт Изток-Запад“, коментира журналистът.

По думите му част от източните германци продължават да изпитват огорчение от начина, по който се е случило обединението на страната. Сред причините той посочи усещането за високомерие от страна на западногерманците и икономическите последици от прехода към пазарна икономика.

Саксония-Анхалт е сред по-бедните германски провинции и традиционно е била силно зависима от определени индустриални отрасли.

Андреев определи ситуацията в Германия като общонационална криза. „Това не е онази Германия, която получаваше евтина руска енергия, с която произвеждаше своите скъпи автомобили и ги продаваше прескъпо на Китай“, каза той.

Според него днес икономическият модел на страната е сериозно разклатен. Германия вече не разполага с евтината руска енергия от миналото, а китайските автомобили все по-активно навлизат на германския пазар.

Наред с икономическите проблеми германците са разтревожени и от войната и сигурността, отбеляза журналистът. По думите му страната е близо до военния конфликт в Украйна и е обект не само на руска пропаганда, но и на предполагаеми опити за саботажи и диверсии.

Като особено тревожен аспект Андреев посочи проруските позиции на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. Според него представители на партията настояват за незабавно прекратяване на германската помощ за Украйна, възстановяване на енергийното сътрудничество с Русия и отпадане на санкциите срещу руските енергийни компании. Тези позиции обаче са в сериозно противоречие с официалната външна политика на федералното правителство в Берлин.

Андреев отбеляза и дебата в Германия за това дали „Алтернатива за Германия“ трябва да бъде забранена. Въпреки че германските служби за вътрешна сигурност определят определени структури на партията като дясноекстремистки, това само по себе си не е достатъчно, за да бъде формацията обявена за незаконна от Конституционния съд.

В Германия съществуват две основни позиции по въпроса – едната настоява за диалог и интегриране на „Алтернатива за Германия“ в политическия процес, а другата смята, че партията представлява опасност и трябва да бъде държана извън управлението чрез санитарен кордон.

Според Андреев именно следващите избори в Германия ще покажат дали победата на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт е изолиран регионален феномен или началото на по-широка политическа промяна в страната.

Повече гледайте във видеата.