Цяла Европа гледа към малката германска провинция Саксония-Анхалт. Очаква се на изборите да победи крайнодясната „Алтернатива за Германия“. Ако партията поеме властта в провинцията, това ще бъде първият подобен случай от края на нацистка Германия - крайнодясна партия да управлява на ниво федерална провинция.

Според предварителните данни "Алтернатива за Германия" печели изборите с 44,5% към момента, но според тях те няма да имат мнозинство. Докато станат ясни финалните резултати има два варианта - при първия "АзГ" е да не спечели мнозинство, а вторият - да го спечели.

Това ще бъде удар към канцлера Фридрих Мерц. Появи се информация, че може да дори канцлерът да бъде сменен.

Християндемократическият съюз (ХДС) на премиера на провинцията Свен Шулце остава далеч назад с 18,5% спрямо 37,1% преди пет години. „Левите“ получават 9,5%, „Зелените“ - 9%, а Германската социалдемократическа партия - 8%. Съюзът „Сара Вагенкнехт“ е около 5-процентната бариера за влизане в регионалния парламент и може да се окаже решаващ за бъдещото мнозинство, докато Свободната демократическа партия остава извън него с 2%.

Германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) „написа история“ с убедителната си победа на изборите в Саксония-Анхалт, заяви регионалният ѝ лидер Улрих Зигмунд в интервю за обществената телевизия „А Ер Де“ след обявяването на първите прогнозни резултати.

„Нуждаем се от фундаментална политическа промяна в тази страна, от политика, която най-сетне отново да се грижи за собствените ни интереси, за собствената ни страна“, заяви Зигмунд. Той каза, че партията му ще потърси контакт с всички политически сили, които искат да водят по-добра политика.

„Подаваме ръка на всички демократични сили, които искат да водят по-добра политика“, заяви политикът. Той добави, че по теми като миграцията и вътрешната сигурност не може да има компромиси.

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"Проблемът очевидно е имиграцията. Хората не разпознават собствената си страна и го казват открито. На второ място, разбира се, инфлацията и икономиката. Хората едва могат да си позволят най-елементарни неща вече", каза кандидатът на "Алтернатива за Германия" за премиер на провинцията Улрих Зигмунд.

Лидерите на партията се опитват да я разграничат от тъмното минало на германската крайна десница. Но редица техни планове тревожат милиони, не само в Германия. Под тяхно управление в училищата нямало да се учи толкова много за престъпленията на Хитлер, а за величието на Бисмарк се казва в програмата им. "Все още сме осъждани за Първата световна война. Все още сме осъждани за Втората световна война. Тези поколения отдавна са отминали", смята привърженик на партията.

Партията предлага и промени в областта на културата. В програмата им има обещание да се дават обществени средства само творци и институции, които декларират че няма да се присмиват на Германия. "Ще можем ли свободно да правим театър, ако в правителството мнозинство имат Алтернатива за Германия", каза директорът на театър в Магдебург Жулиен Шавас.

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„Алтернатива за Германия“ настоява, че тези страхове са безпочвени. Но списъкът с притеснения е дълъг. Една четвърт от лекарите в Германия са чужденци или от чуждестранен произход. Ако дори част от тях бъдат прогонени от антиимигрантски политики, това би било тежък удар за здравеопазването.

"В болниците има много хора, дошли от чужбина да работят тук. Имаме хора с имигрантски произход в повечето компании. Ако се интересуваме само от себе си, в края на краищата Саксония-Анхалт ще има огромен проблем", смята премиерът на провинцията Саксония-Анхалт Свен Шулце.

„Алтернатива за Германия“ иска и промяна и във външната политика. Да се спре помощта за Украйна. Да се възстановят връзките в Русия. Тази позиция не се споделя от мнозинството германци.