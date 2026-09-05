Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) преди изборите в източната провинция Саксония-Анхалт утре.

„Трябва да се противопоставяме по-ефективно на тази партия“, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори. „Трябва да се занимаваме с проблемите, които стоят пред нас. Трябва да обърнем внимание и на начина, по който говорим.“

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Утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт може да се окажат исторически, тъй като АзГ има голям шанс за първи път да поеме управлението там.

Изказването на Мерц се отнася към изявление на лидера на АзГ в Саксония-Анхалт Мартин Райхардт. На конгрес на младежката организация на крайнодясната партия той е заявил, че съвременната германска държава се е превърнала в „мързелив, антисоциален безделник, вонящ на марихуана“.

Този коментар показва „какво мислят тези хора за нашата страна“, заяви Мерц, като добави, че той показва и как трябва да се отнасяме към тях. „Няма да позволим на тези хора да очернят страната ни“, каза той.

Мерц добави, че Германия може да се похвали с почти 80 години успешна история, макар през това време да е изправена пред множество проблеми и предизвикателства. „Но ние все още сме една от най-проспериращите страни в света. Все още сме една от най-сигурните страни в света. И все още сме стабилна и утвърдена демокрация.“

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Според проучванията АзГ има над 40% подкрепа и може да спечели абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург. Проучванията още показват, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС), който оглавява настоящата трипартийна коалиция в Саксония-Анхалт, изостава значително от АзГ.

Крайнодясната партия се възползва от широко разпространеното недоволство от правителството на Мерц в Берлин.

През последните дни канцлерът посети два пъти източната германска провинция, но не е имал публични срещи с избирателите. Освен това Мерц проведе срещи при закрити врата с кандидати на ХДС в градовете Кведлинбург и Лойна в Саксония-Анхалт. По време на посещенията си в рамките на предизборната кампания обаче той правеше само кратки изявления пред журналисти заедно с водача на листата на ХДС Свен Шулце.

Редактор: Ивета Костадинова