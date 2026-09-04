По информация на ARD има сериозни индикации, че палежът с коктейли „Молотов”, за който задържаха двама българи в Германия, може да е бил по поръчение на руска разузнавателна служба. На този етап информацията не е потвърдена официално.

Българите към този момент са заподозрени и се разследва какво точно се е случило и дали и каква връзка имат с този палеж. Задържани са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Днес те трябва да се явят пред разследващ съдия, който ще реши дали да удължи ареста им, съобщи Службата на криминалната полиция в провинция Бавария, цитирана от ДПА.

Задържаха двама българи в Германия след палеж с коктейли "Молотов"

В нощта срещу четвъртък на строителна площадка, която се намира в непосредствена близост пред централата на фирма в Мюнхен, свързана с отбранителния сектор, от кола са били хвърлени запалителни устройства. Избухнали са пламъци. Свидетел се обажда на полицията. Веднага идват органите на реда. Пламъците са потушени, а пострадали няма.

Незабавно е започнала издирвателна операция, при която служителите на реда са задържали двамата български граждани на близка бензиностанция. Мотивите и обстоятелствата засега остават неясни. Консулството ни в Мюнхен е във връзка с германските власти, които са потвърдили самоличността на задържаните лица.

По информация на германските власти разследването все още е в начален етап. Въпреки това паралелното разследване на журналистите от ARD показва, че има индикации българите да са част от така наречените агенти на ниско ниво или агенти за еднократна употреба. Така се наричат лица, които приемат поръчки от подизпълнители на руски служби и срещу пари ги изпълняват.

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В последните години отбранителният сектор беше многократно атакуван с хибридни атаки. От една страна, защото Германия е една от най-големите държави, които подкрепят финансово, политически, морално и по всякакъв начин Украйна. От друга страна, през последните години Германия започна да инвестира много и в собствената си отбрана.

Всичко това се случва на фона на много саботажи през изминалите дни. От предишната нощ в Дормаген - градче близо до Кьолн, човек се е разхождал и е попаднал на предмети, които са били подозрителни. Веднага се е обадил на органите на реда. Пристигналите полицаи отново са открили устройства за изстрелване и самоделни ракети. Предметите не са се задействали, но отново са били в близост до подстанция на електропреносната мрежа. На този етап разследващите смятат, че става дума именно за саботаж.

Медийна редакция е получила обаче и писмо за поемане на отговорност от един човек, който определя като страдание използването на изкопаеми горива. Това е третият такъв случай само за тази седмица, защото няколко дни по-рано имаше в Бранденбург подобна атака. Тогава отново близо до подстанция на електропреносната мрежа бяха открити самоделни ракети. Във вчерашния ден имаше получено писмо от полицията. Неговата достоверност все още се проверява, но отново е изпратено от един човек, който изказва своята теза срещу добива на изкопаеми горива.

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Близо до Кьолн беше пък третият такъв случай, подобен на този, който се случи през изминалата вечер. Разследващите в момента търсят дали има и някаква връзка между тези три случая и се разследва по всякаква посока - от външна намеса до ляв екстремизъм.

В Германия като цяло са регистрирани над 160 случая на предполагаем саботаж през изминалата година до този момент. Освен това са отчетени 740 подозрителни наблюдения за дронове.

Припомняме, че във вторник Берлин и съюзниците официално обвиниха Русия за случая с дрон с експлозиви от летището в Лайпциг, който в крайна сметка не успя да избухне, защото детонаторът не е бил в изправност.

Двама мъже с руски паспорти са заподозрени и към момента се издирват. Междувременно излезе информация, че се проверява и връзка между случая и двама задържани мъже в Сърбия от юни, у които при проверка са били открити компоненти от дрон предавател и два контейнера с експлозив. Работата и по този случай продължава.

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Част от мерките, които Германия предприе срещу Русия, са затваряне на Генералното консулство на Русия в Бон, както и на Руския дом в Берлин, като ответна реакция на следващия ден. Русия каза, че ще затвори Гьоте институт в Русия. Ще има и още координирани мерки от европейските партньори срещу Русия.

Всичко това се случва на фона на изборите в провинция Саксония-Анхалт, които са в неделя, и там „Алтернатива за Германия“ в социологическите проучвания води ясно. Така че ключовият въпрос вероятно ще бъде не дали ще спечели, а дали ще спечели пълно мнозинство „Алтернатива за Германия“ и дали за първи път ще видим регионален премиер от партия, известна с приятелския си курс към Русия.

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