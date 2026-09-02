Украйна ще получи нови пакети военна помощ за противовъздушната си отбрана от Германия още този месец. Украинският президент Володимир Зеленски обяви това във Facebook, предаде "Укринформ".

Украинският лидер заяви, че заедно с германския канцлер Фридрих Мерц са обсъдили руската атака срещу летището в Лайпциг. "Това е поредната ескалация от страна на Русия и е важно, че Германия реагира. Фридрих ме информира за предприетите мерки. От своя страна аз го уверих, че Украйна е готова да помогне - с експертиза, опит или в други области, в които Германия може да има нужда", отбеляза Зеленски.

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По думите на украинския президент, екипите вече довършват текста на Споразумението за дроновете, което, наред с другото, ще подобри значително отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна.

"Обсъдихме по същество споразумението и кога ще можем да го подпишем. Договорихме се да се срещнем лично. Благодарих също така на Фридрих за непоколебимата подкрепа и лидерската роля на Германия в защитата на живота на украинците - този месец ще има нови пакети с военна помощ за противовъздушната ни отбрана от Германия", подчерта Зеленски.

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Междувременно украинското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е поразила 12 големи руски рафинерии миналия месец, посочва "Ройтерс".

В изявлението се казва още, че украинската армия е поразила и едно съоръжение за добив на газ, един химически завод, три петролни терминала и складове, и два обекта на отбранителната индустрия на Русия миналия месец. Министерството посочи, че украинските удари са били с обсег до 1900 км от украинската граница.

Редактор: Ивета Костадинова