Именно от Русия дойдоха първите ракети и първите дронове, които преминаха границата на нашата страна от руското въздушно пространство. Тази ескалация не може и няма да остане ограничена само до територията на Украйна. Това написа в профила си в социалната мрежа X украинският президент Володимир Зеленски, който предупреди, че безопасните дни в руското небе са приключили.

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всички, които все още използват ключовите летища на Русия: руското въздушно пространство става напълно небезопасно", написа Зеленски.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

"Украйна не заплашва гражданската авиация като такава - нито един граждански самолет. Просто в небето над Русия ще има дронове в мащаб, с който трябва да се съобразяват. Въпреки че руските власти не информират хората за това по подходящ начин, руското въздушно пространство на практика ще се затваря - войната, започната от Русия, затваря небето ѝ", допълва той.

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"Ние в Украйна не искаме да бъдат губени невинни човешки животи. Затова предупреждаваме партньорите си: безопасните дни в небето над Русия приключиха. Важно е това да бъде чуто от посланиците на държавите, представени тук, в Украйна, както и от посланиците, работещи в Москва. Всеки един от тях знае точно какво означава руската война за нашата страна и нашия народ и те трябва да предадат тази информация на своите столици", предупреди украинският президент.

"Важно е това да чуят и авиокомпаниите, които в момента летят до летища предимно в Москва, Санкт Петербург и други ключови дестинации в Русия. Министерството на външните работи на Украйна и другите ни институции ще предоставят на международните организации пълна информация за опасностите във въздушното пространство на Русия", коментира Зеленски.

В публикацията си украинският президент посочва, че небето, изпълнено с дронове, не е място за гражданска авиация.

Редактор: Ивета Костадинова