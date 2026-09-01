В небето над Русия ще има дронове в мащаб, с който трябва да се съобразяват, предупреди украинският президент

Именно от Русия дойдоха първите ракети и първите дронове, които преминаха границата на нашата страна от руското въздушно пространство. Тази ескалация не може и няма да остане ограничена само до територията на Украйна. Това написа в профила си в социалната мрежа X украинският президент Володимир Зеленски, който предупреди, че безопасните дни в руското небе са приключили.

"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всички, които все още използват ключовите летища на Русия: руското въздушно пространство става напълно небезопасно", написа Зеленски.

"Украйна не заплашва гражданската авиация като такава - нито един граждански самолет. Просто в небето над Русия ще има дронове в мащаб, с който трябва да се съобразяват. Въпреки че руските власти не информират хората за това по подходящ начин, руското въздушно пространство на практика ще се затваря - войната, започната от Русия, затваря небето ѝ", допълва той.

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"Ние в Украйна не искаме да бъдат губени невинни човешки животи. Затова предупреждаваме партньорите си: безопасните дни в небето над Русия приключиха. Важно е това да бъде чуто от посланиците на държавите, представени тук, в Украйна, както и от посланиците, работещи в Москва. Всеки един от тях знае точно какво означава руската война за нашата страна и нашия народ и те трябва да предадат тази информация на своите столици", предупреди украинският президент.

"Важно е това да чуят и авиокомпаниите, които в момента летят до летища предимно в Москва, Санкт Петербург и други ключови дестинации в Русия. Министерството на външните работи на Украйна и другите ни институции ще предоставят на международните организации пълна информация за опасностите във въздушното пространство на Русия", коментира Зеленски.

В публикацията си украинският президент посочва, че небето, изпълнено с дронове, не е място за гражданска авиация.

Редактор: Ивета Костадинова

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