Снимка: Стопкадър
-
След атаката с дронове в Лайпциг: Двама заподозрени притежават руски паспорти
-
Европа и НАТО отговарят единно на руската хибридна атака срещу летището в Лайпциг
-
Зеленски призова авиокомпаниите да избягват да летят над Русия, тъй като Украйна ескалира атаките с дронове
-
Втори опит за саботаж на електропреносната мрежа в Германия
-
Хиляди излязоха на протести 22 месеца след трагедията в Нови Сад
-
Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за атака с дрон на летището в Лайпциг
Това обяви руският външен министър Сергей Лавров
Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров.
Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон.
След атаката с дронове в Лайпциг: Двама заподозрени притежават руски паспорти
Ще бъдат закрити центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции.
Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни