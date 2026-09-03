Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната. Това обяви руският външен министър Сергей Лавров.

Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон.

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Ще бъдат закрити центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции.

Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.

Редактор: Никола Тунев