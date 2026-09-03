Снимка: Стопкадър
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Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви на летището в Лайпциг. От германското правителство обявиха, че Русия стои зад опита за атентат.
За първи път германски власти посочват толкова явно Русия. Министрите на вътрешните и външните работи на Германия обясниха на пресконференция, че заподозрените са действали по поръчение на руски държавни структури, а това е бил моделът на хибридни атаки в Европа. Те са били наети еднократно.
Европа и НАТО отговарят единно на руската хибридна атака срещу летището в Лайпциг
Според медиите в страната става ясно, че единият е гражданин на Беларус, но притежава и руски паспорт. Открито е негово ДНК на мястото. Той е попадал в полезрението на службите в държавите около Балтийско море за извършване на различни престъпления. Влизането му в Германия е станало с италианска туристическа виза, която е издадена в консулството в Минск.
Вторият мъж е действал като организатор. Пристигнал е в Берлин със самолет, а после е пътувал с автомобил към Саксония. 2 дни преди опита за атентат той е напуснал Германия със самолет, има руски и латвийски паспорт.
Двамата заподозрени за опита за атака срещу летището в Лайпциг - с руски паспорти
Разследващите са скептични дали ще успеят да ги задържат. Вероятно са използвани повече дронове, отколкото се смяташе до момента.
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