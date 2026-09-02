По-малко от денонощие след като Германия официално обвини Русия за опита за атентат в Лайпциг, външните министри от Европейския съюз се събраха в Ирландия, за да договорят общи ответни мерки. Случаят с дрона, натоварен с материали от военно предназначение, се определя като ново ниво в хибридната война срещу европейските държави, тъй като евентуална експлозия е могла да доведе до човешки жертви. Устройството е било открито случайно от шофьор на летището в зоната за сигурност, разположено непосредствено до украински товарен самолет, който е могъл да се възпламени при взрив.

⇒ Дипломатически мерки и заподозрени

Разследването е насочено към двама мъже – гражданин на Беларус с руски паспорт и мъж, роден в Русия, притежаващ латвийски паспорт. В отговор на инцидента германските власти обявиха, че затварят Генералното консулство на Русия в Бон и прекратяват дейността на „Руския дом” в Берлин. Редица други европейски държави също извикаха руските посланици за обяснение, а френският президент Еманюел Макрон определи случая като пореден документиран епизод от хибридната война на Москва.

Застрашена ли е сигурността на Европа след обвиненията на Германия към Русия за атака с дрон на летището в Лайпциг

⇒ Мащабни санкции срещу военния сектор

Шефът на европейската дипломация Кая Калас съобщи, че вече са подготвени 1600 предложения за включване на физически лица и компании в санкционния списък. Те са пряко свързани с военно-промишления комплекс на Русия. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше категорична, че ЕС няма да толерира подобни атаки на своя територия и заяви, че всяка „вратичка”, която Русия използва, трябва да бъде затворена.

⇒ Единството на НАТО и позицията на Москва

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди непоклатимото единство на Алианса и колективната отбрана. Той заяви, че Русия греши, ако смята, че заплахите ще разделят съюзниците или ще спрат подкрепата за Украйна.

Путин: Германия ни набеждава за летището в Лайпциг

От своя страна Русия отрича съпричастност и определя обвиненията като „антируски действия“. Руският президент Владимир Путин заяви, че доказателствата са „подхвърлени“ и обвини Запада, че търси поводи за противодействие срещу страната му.

⇒ Сътрудничество в производството на дронове

На фона на кризата украинският президент Володимир Зеленски проведе разговор с германския канцлер Фридрих Мерц. Веднага след срещата беше обявено финализирането на сделка между Украйна и Германия за съвместно производство на дронове. Очаква се проектът да увеличи отбранителните способности на двете държави, като Украйна предлага и експертна подкрепа на база опита си от войната.