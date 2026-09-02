Германската полиция установи самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви, срещу стратегическото летище в Лайпциг. Германското правителство обвини Русия за инцидента, като според Берлин били използвани „нископоставени агенти”.

Според разследването, цитирано от германски медии, първият заподозрян е гражданин на Беларус с руски паспорт. Той влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск. Негово ДНК е открито на летището, като мъжът вече бил известен на властите заради престъпления в балтийските държави.

Фон дер Лайен за атаката с дрон в Лайпциг: Това беше нападение с материали от военен клас, извършено от руски агенти

Вторият заподозрян притежава латвийски и руски паспорт. Смята се, че той действал като координатор по логистиката и инструктор. Пристигнал в Берлин в края на юли, наел автомобил и напуснал Германия два дни преди планираната атака.

Двамата мъже са идентифицирани чрез ДНК следи, намерени върху дрон, метална кутия с експлозиви и антена, прикрепена към дърво. Европейските бази данни са потвърдили съвпадения в Литва и Финландия, подкрепени от информация на разузнавателните служби.

Дронът беше открит в охраняваната товарна зона на летището в Лайпциг, в непосредствена близост до украински товарен самолет. По-късно в района беше намерен и втори дрон със следи от експлозивни вещества.

В отговор на инцидента Германия обяви затварянето на руското генерално консулство в Бон и на руски културен център в Берлин. Руският президент Владимир Путин определи реакцията на германските власти като „сериозна грешка”. Москва, от своя страна, привика германския дипломатически представител, за да протестира срещу действията на Берлин, които определи като „антируски“.

Редактор: Мария Барабашка