Опитът за нападение с дрон в Лайпциг, който се приписва на Русия, бележи нова ескалация на европейска почва и само ще засили решимостта на ЕС да увеличи натиска върху Москва. Това заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Брюксел

We meet today to discuss Russia’s attack in Leipzig.



This was an attack using military-grade material, carried out by Russian operatives on EU soil.



We won't tolerate it.



Europe & @NATO won't just maintain our pressure on Russia.



We will increase it ↓ https://t.co/r3MyyAqFjg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2026

„Това беше нападение с материали от военен клас, извършено от руски агенти на територията на Европейския съюз. Няма да го толерираме”, заяви Фон дер Лайен пред репортери в Брюксел. Тя добави, че ако атаката е била успешна, е можело да се стигне до човешки жертви и изрази пълна солидарност с Германия. Председателят на ЕК посочи още, че ЕС е готов да засили санкциите срещу Русия и да затвори вратичките, които Москва използва, за да заобикаля ограниченията.

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„Европа и НАТО няма просто да запазят натиска си върху Русия. Ние ще го увеличим и няма да спрем”, подчерта тя. Фон дер Лайен добави, че ЕС е получил ново украинско искане за подкрепа на стойност няколко милиарда евро, включително за усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана Patriot, което държавите членки разглеждат.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепи думите на Фон дер Лайен, като добави, че Русия става „все по-безразсъдна”.

Той посочи увеличаването на случаите на дронове и ракети, навлизащи във въздушното пространство на съюзниците по източния фланг, създавайки допълнителен риск. Рюте даде като пример и враждебни действия директно срещу територията на НАТО, включително пожари в заводи, произвеждащи отбранително оборудване за Украйна.

„Опасностите, които Русия представлява, са ясни”, заяви Рюте и отхвърли предположенията, че действията на Москва могат да разделят съюзниците или да отслабят подкрепата им за Украйна.

По думите на Фон дер Лайен инцидентът е част от „по-широк модел на все по-опасни инциденти”. „Европейците са изправени пред суровата истина, че това е „новото нормално”. Трябва да засилим действията си”, каза още тя.

Изявленията бяха направени, след като германският вътрешен министър Александер Добриндт заяви, че разследването е установило руска намеса чрез оперативни лица от по-ниско ниво. Русия отхвърли обвиненията за саботажи и шпионаж, като обвини западните правителства в разпалване на „антируска параноя”.

Редактор: Мария Барабашка