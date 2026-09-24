Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори.

Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията за Украйна, публикувана в ООН, казаха от Министерството на външните работи в писмена позиция, цитирана от специалния пратеник на БТА Николай Станоев.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

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Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията.

От Министерството на външните работи на България излязоха с писмена позиция, в която се казва, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста. В същото време от МВнР подчертават, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията.

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Позицията на страната ни беше представена от президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, в изказването й на форума, припомнят от МВнР.

Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. Проверка на БТА показа, че изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз, както и от ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово.

Редактор: Цветина Петрова